En 25-årig kvinna från Göteborg döms till tre års fängelse för att ha låtit sin hund attackera sin flickvän och bita henne så allvarligt att hon dog, skriver DN och Göteborgs-Posten.

Händelsen, i april 2024, bedöms som grovt vållande till annans död.

Utredningen har visat att flickvännen städade lägenheten i stället för att ringa efter ambulans, det trots att partnern hade livshotande skador. När ambulanspersonal kom till bostaden var den 44-åriga kvinnan död.

25-åringen dömdes mot sitt nekande. Hon har sagt i förhör att hon själv utsatts för våld och att hunden bara försvarat henne.