I höstas fick de sista motvilliga hyresgästerna lämna mytomspunna ”Ryska huset” på Lidingö. Med sig tog de i princip allt, skriver SvD.

– Ryssarna sopade igen alla spår efter sig när de flyttade ut, säger husets nuvarande ägare Stefan Häge.

I hörnet i tvättstugan ska det egentligen stå tvättmaskin och torktumlare, men de är borta. Köket har rivits ut och kvar finns endast ett par sladdar.

Säpo har länge misstänkt att ryska spioner huserat i byggnaden under falska diplomat-titlar, uppger källor med insyn för tidningen. Myndigheten bevakade huset från en övernattningslägenhet i huset intill. Däremot vill Säpo inte offentligt kommentera vad som har pågått i huset sedan 1961.

Nu ska fastigheten renoveras, vilket kommer ta minst ett år, innan det kan bli nya bostäder.