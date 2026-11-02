Alla ryska boende har lämnat det så kallade ryska huset på Lidingö utanför Stockholm, rapporterar SVT Nyheter.

Fastighetsägaren Stefan Häge har nu fått besöka höghuset för första gången någonsin.

– Det är lite udda att stå på insidan och titta ut, jag har ju bara stått där ute och tittat in, säger han.

Den juridiska striden kring fastigheten, som ägdes av ryska staten men såldes på exekutiv auktion av Kronofogden 2014, har pågått i årtionden.

2023 avslöjade SVT att den användes av ryska underrättelseofficerare som jobbade under diplomatisk täckmantel.