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En mås. (Oscar Olsson/TT)
Måsproblemen i Jönköping

Aggressiva måsar ett stort problem i Jönköping

Av Jacob Ruderstam
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Att solen och värmen har gjort entré i Jönköpings kommun innebär också att det blivit dags att hantera ett återkommande problem – måsarna. Staden har haft problem med närgångna och aggressiva djur i flera år, och många invånare är upprörda.

Flera medier har pratat med Christian som skadade både foten, revbenet och armbågen när en mås attackerade honom.

Görgen Olofsson, verksamhetschef på Jönköpings kommun, säger till SVT Nyheter Jönköping att alla måste hjälpa till att bland annat ta in mat från uteserveringar och slänga skräp i soptunnor.

– Eftersom det blir varmt och måsarna får tag på mat så håller de sig i stan.

Många har skickat in klagomål om måsarna till kommunen
Sveriges Television
Christian: Måsen kom som en missil
radio+text · Sveriges Radio
Flera vittnar om att måsarna tagit över i centrala Jönköping
Aftonbladet
Insändare i Jönköpings-Posten: ”Kommunen har på tok för mycket av fiskmåsar, kajor och kanadagäss”
debatt · www.jp.se  · Ofta betalvägg
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