Aggressiva måsar ett stort problem i Jönköping

Att solen och värmen har gjort entré i Jönköpings kommun innebär också att det blivit dags att hantera ett återkommande problem – måsarna. Staden har haft problem med närgångna och aggressiva djur i flera år, och många invånare är upprörda.

Flera medier har pratat med Christian som skadade både foten, revbenet och armbågen när en mås attackerade honom.

Görgen Olofsson, verksamhetschef på Jönköpings kommun, säger till SVT Nyheter Jönköping att alla måste hjälpa till att bland annat ta in mat från uteserveringar och slänga skräp i soptunnor.

– Eftersom det blir varmt och måsarna får tag på mat så håller de sig i stan.