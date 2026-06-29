Kommunen: Vi kan inte gå in och skjuta måsar i centrum

Det är inte så lätt att bara införa skyddsjakt på de många måsar som orsakar stora problem i delar av Jönköping på somrarna. Det uppger kommunen enligt SVT Nyheter Jönköping.

Flera av stadens invånare har skickat in klagomål och även lyft skyddsjakt som ett alternativ. Men enligt verksamhetschef Görgen Olofsson är djuren fredade.

– För att gå in i centrum och skjuta fåglar krävs ett speciellt tillstånd av länsstyrelsen. Det är sällan man får det i tätbebyggt område, säger han till kanalen.