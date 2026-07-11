Så används AI för att vinna kampen om USA:s väljare
AI får en allt större roll i amerikanska valkampanjer. Tekniken används för att analysera väljarsamtal, skriva kampanjbudskap och hitta grupper som går att övertyga, skriver The Ne…
The New York Times
How AI is Changing the Way Politicians Run for Office
A.I.-generated images are the public face of this…
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