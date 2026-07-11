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Perspektiv på världen

Så används AI för att vinna kampen om USA:s väljare

Alex Bond speaks about his political views with canvassers from Ground Truth, a door-knocking program organized by Swing Left, a Democratic political group. Canvassers use an A.I.-powered app to record and analyze what voters say. (Kriston Jae Bethel/The New York Times)

AI får en allt större roll i amerikanska valkampanjer. Tekniken används för att analysera väljarsamtal, skriva kampanjbudskap och hitta grupper som går att övertyga, skriver The Ne…

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The New York Times

How AI is Changing the Way Politicians Run for Office

A.I.-generated images are the public face of this…

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