Brittiska forskare har använt AI för att skapa ett vaccin som tycks ge skydd mot flera varianter av fågelinfluensavirus, skriver DN. I tester med vaccinet överlevde samtliga möss och illrar.

Forskarna hoppas att tekniken ska göra det möjligt att snabbare utveckla vaccin mot virus som ständigt förändras.

– Den här nya generationens vacciner är en ”game changer” för smittskyddet och folkhälsan. De gör att vi kan stå redo att agera direkt vid epidemier och pandemier, säger professor Jonathan Heeney vid University of Cambridge, enligt ett pressmeddelande.