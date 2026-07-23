AI-profil varnar efter Open AI-intrånget: ”Väckarklocka”

Medgrundaren till tech-startupbolaget Hugging Face, Thomas Wolf, kallar intrånget från en av Open AI:s modeller ”en väckarklocka” för hela branschen. Till BBC säger han att den här typen av cyberintrång ”kommer att bli en av de vanligaste typerna av cyberattacker” i framtiden. Han varnar också för att de flesta företag ännu inte är medvetna och behöver stärka sin säkerhet för att kunna skydda sig.

Kommentaren kommer efter att en av Open AI:s modeller smet från en isolerad testmiljö och tog sig in på AI-plattformen Hugging Faces infrastruktur för att komma åt information och fuska på ett test.

Hugging Face upptäckte intrånget och kunde stoppa det. Experter menar att angreppet är ”oroande”.

– På sätt och vis visste den att det här inte var vad skaparna avsåg. Den brydde sig bara inte, säger Nate Soares från Machine Intelligence Research Institute, till BBC.