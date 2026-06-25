AI-teknik ska tränas att upptäcka snattare
En obemannad matbutik i Lockaryd utanför Borås ska, med hjälp av it-ingenjörer från Högskolan i Borås, träna AI att upptäcka snattare. Det rapporterar TV4 Nyheterna.
AI:n ska granska klipp från övervakningskameror och flagga kunder med suspekt beteende, såsom avvikande rörelsemönster eller täckta ansikten.
Persson ser ingen risk att ärliga kunder känner sig orättvist övervakade av AI-verktyget.
– Nej, eftersom en fysisk person alltid ska kolla och bestämma hur vi ska gå vidare.
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