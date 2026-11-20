I somras hyrde en kvinna, som TV4 Nyheterna kallar Johanna, ut sin sommarstuga i Stockholmsområdet till en man i två veckor via Airbnb.

Mannen verkade trevlig och skötsam på alla vis, säger hon. När han inte hörde av sig på utcheckningsdagen blev hon fundersam – och dagen efter ringde polisen.

Då hade mannen och flera andra gripits misstänkta för grova narkotikabrott. I Johannas stuga hittades 85 kilo hasch och tre kilo kokain.

– Man känner ju att det här när gängvåldet. Det kom väldigt nära inpå. Det var väldigt olustigt, säger hon.

Totalt sju personer från Ukraina och Litauen har åtalats. Domen väntas nästa vecka. Enligt åtalet hyrde ligan totalt åtta bostäder via Airbnb och förvarade stora mängder narkotika där. Åklagaren yrkar på långa fängelsestraff och utvisning.