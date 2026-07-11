Akikos tofuvagn ger äldre Tokyobor mening: ”Magisk”

I 23 års tid har tofuförsäljaren Akiko Sugaya kört runt med sin rosa vagn på de grändlika gatorna i östra Tokyo. Till viss del handlar jobbet om att sälja hälsosam mat, men lika mycket handlar det om att bryta människors ensamhet, skriver AP.

Genom åren har flera av hennes äldre kunder dött och vid flera tillfällen har det varit Akiko själv som hittat deras kroppar. En av hennes kunder, Shinji Saito, beskriver Akikos personlighet som ”magisk” och hennes arbete som en länk till det gamla Japan, när man inte bara fick maten levererad utanför dörren eller betalade i snabbkassa i mataffären.

– I dag kan man lätt tillbringa en dag utan att föra ett samtal med andra, säger Shinji Saito.

Beroende på veckodag tar Akiko Sugaya och hennes tofuvagn olika vägar genom kvarteret.

– Jag går ut även om det regnar eftersom mina kunder förväntar sig att jag kommer – eller bara vill prata lite.