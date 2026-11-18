I dag inleds rättegången mot den 22-årige man som misstänks för mordet i Närkes Kil för två år sedan. En man i 30-årsåldern hittades död i närheten av en skogsväg med brännskador på kroppen. Enligt åklagaren kopplas dådet till gängkriget i Örebro.

En ovanlig hyrbil av Citroëns lyxmärke DS har en nyckelroll i bevisningen, skriver Nerikes Allehanda. Tidigt i utredningen begärde polisen ut hyrloggar från lokala mackar, som visade att den misstänkte hyrde bilen i närheten av platsen där offret försvann.

– Vi kan knyta både honom och den dödade mannen till bilen, säger åklagaren.

Övervakningsfilmer visar hur 22-åringen hämtar ut bilen och lämnar tillbaka den ett dygn senare, då med en skyddsväst inrullad i en vit tröja i handen. I bilen hittades skoavtryck från den dödade mannen.