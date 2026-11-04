En 22-årig man åtalas för mord i Närkes Kil utanför Örebro för två år sedan, skriver Åklagarmyndigheten.

En man i 30-årsåldern sköts till döds i närheten av en skogsväg. Enligt uppgifter hittades mannens kropp brännskadad och man misstänker att han utsatts för tortyr innan mordet, enligt lokala medier.

Enligt åklagaren har utredningen varit omfattande och mer än 200 förhör har genomförts.

– Mordet har begåtts i den pågående våldsamma konflikten mellan två kriminella grupperingar hemmahörande i Örebro. Efter ett omfattande utredningsarbete kan jag nu åtala 22-åringen för mord, säger åklagaren Elisabeth Anderson.