Han bytte sida efter 19 år som åklagare. Men trots att Martin Westeröd uppfyllde kraven för att döma som rådman, så gick det inte rätt till när han fick uppdraget.

Detta är bakgrunden som nu lett fram till att minst 21 rättsfall måste tas om i Borås tingsrätt. Och felet är lagmannen Fredrik Jonassons, det har han tidigare medgett för Borås tidning. Beslutet skulle nämnligen ha fattats av Statens ansvarsnämnd, inte av honom.

– Det är liksom inte fel att ge honom en tidsbegränsad anställning som rådman, har han sagt.

Westeröd har därmed felaktigt medverkat i 114 ärenden sedan i april. Det har, sedan felaktigheten blivit känd, varit upp till de inblandade parterna att bestämma om de vill ha en ny prövning eller ej.

Martin Westeröd har sagt till tidningen att han trott att allt varit i sin ordning.

– Det fanns inte på kartan för mig att det skulle kunna vara ett problem.