Över 20 rättsfall som avgjorts av Borås tingsrätt behöver tas om efter att det framkommit att ordföranden i målen inte varit behörig att döma. Det konstaterar riksåklagaren som menar att grovt rättegångsfel har begåtts. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Rättsfallen, varav de flesta vunnit laga kraft, rör bland annat grovt vapenbrott, penningtvättsbrott och bidragsbrott.

Beskedet kommer efter att Högsta domstolen för en vecka sedan meddelat att de undanröjer hovrättens domar i två fall. Det för att målen inte handlagts korrekt.

– Jag gör bedömningen att det ligger i åklagarrollen att rätta till sådana här fel, säger riksåklagare Katarina Johansson Welin i en kommentar.