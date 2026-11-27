På tisdag väcks åtal mot 26-åriga Vilma Andersson, som misstänks för mord, människorov och gravfridsbrott på en 25-årig kvinna i Rönninge förra julen. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Den 25-åriga kvinnan försvann från Rönninge station natten mot den 26 december förra året. Några dagar senare hittades hon brutalt mördad.

Genom dna-fynd på brottsplatsen kunde polisen knyta Vilma Andersson till mordet.