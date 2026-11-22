På Koster i Bohuslän har en akut insats inletts efter att den invasiva arten filtsjöpung brett ut sig explosionsartat efter sommaren. Det rapporterar P4 Väst.

– Vi gjorde en inventering i början av hösten och det var klart värre än vad vi hade sett vid tidigare inventeringar. Därför har vi blivit tvungna nu att göra akutinsatser av ganska omfattande karaktär, säger Joachim Gustafsson, nationalparkschef på Kosterhavet.

Det finns ingen självklar metod för att få bukt med problemet. De testar bland annat att lägga ut en tjock matta som ska kväva allt underliggande liv, men även metoder med värme och sug.