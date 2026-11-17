Äldre köper Tesla för att slippa köra själva: ”Ett problem”
I USA har det blivit allt vanligare att äldre personer köper Tesla-bilar för att kunna utnyttja dess förarassistanssystem. En del känner sig tryggare när deras egen reaktionsförmåg…
Fast Company
Elderly people are buying Teslas for the ‘full self-driving.’ This is a problem
Tesla vehicles are not autonomous, despite what El…
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