ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Älgen på bild har ingenting med händelsen i Eskilstuna att göra. (Paul Kleiven / NTB)
Inrikes

Älg till attack mot flera personer i Eskilstuna

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

En älg har attackerat flera personer i Eskilstuna under kvällen, uppger polisen.

En man ska ha fått sparkar i bröstet och på benen, men ska inte vara allvarligt skadad.

– Vi har en patrull som just nu har koll på älgen, säger polisens presstalesperson Johnny Gustavsson till Eskilstuna-Kuriren.

Polisens händelsenotis
polisen.se
Larmet kom vid 21.40-tiden
www.ekuriren.se
Polisen: ”Älgen tar nu för sig av grödan på Andersbergsgatan”
Aftonbladet
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen