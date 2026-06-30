Älg till attack mot flera personer i Eskilstuna

Älgen på bild har ingenting med händelsen i Eskilstuna att göra.

En älg har attackerat flera personer i Eskilstuna under kvällen, uppger polisen.

En man ska ha fått sparkar i bröstet och på benen, men ska inte vara allvarligt skadad.

– Vi har en patrull som just nu har koll på älgen, säger polisens presstalesperson Johnny Gustavsson till Eskilstuna-Kuriren.