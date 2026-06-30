Älg till attack mot flera personer i Eskilstuna
En älg har attackerat flera personer i Eskilstuna under kvällen, uppger polisen.
En man ska ha fått sparkar i bröstet och på benen, men ska inte vara allvarligt skadad.
– Vi har en patrull som just nu har koll på älgen, säger polisens presstalesperson Johnny Gustavsson till Eskilstuna-Kuriren.
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