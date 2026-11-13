Personer går på buss i snöfall i Skellefteå. SMHI utfärdade en röd varning för snö runt Skellefteå på torsdagen.

Alla bussar i Umeå ställs in till följd av snöovädret, rapporterar SVT Västerbotten.

– Vi har inget besked om hur länge stoppet kommer att vara, säger Nina Lindberg, kommunikationsansvarig vid Länstrafiken.

SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall över Västerbottens kust.

Delar av området, såsom Skellefteå och Robertsfors, omfattas även av en orange varning. Där väntas ymnigt snöfall som kan orsaka trafikproblem.

Även i Skellefteå har busstrafiken ställts in. Den väntas börja köra igen som vanligt under lördagsmorgonen, skriver Norran.