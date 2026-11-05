Demokraternas seger • Omni förklarar
Historiska barriärerna som föll: Här är de som blev först någonsin
Latinamerikaner, muslimer, svarta amerikaner, kvinnor och urfolk – flera blev först någonsin på sina poster i USA:s mellanårsval.
Vissa av de här första gångerna har dröjt i över 200 år. Andra segrar kom i delstater där samma parti hade dominerat i årtionden.
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