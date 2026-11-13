Ingen allvarligt skadad efter fartygskrocken i New Orleans
Alla är mer eller mindre oskadda efter att ett passagerarfartyg med 180 personer ombord rammades av ett lastfartyg i en hamn i New Orleans, meddelar stadens borgmästare Helena Moreno enligt CNN.
32 passagerare har förts till sjukhus, men ingen ska vara allvarligt skadad.
– Det är verkligen ett mirakel, säger Moreno.
Lastfartyget ska enligt kustbevakningen ha tappat kontrollen över styrningen, men det är okänt vad det kan ha berott på.
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