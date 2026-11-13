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Ett tankerfartyg har kolliderat med ett passagerarfartyg i hamnen i New Orleans i USA, skriver flera medier.

Enligt AP låg passagerarfartyget förtöjt vid kollisionen. Delar av passagerarfartyget har hamnat under vatten, och flera människor har räddats ur vattnet.

129 personer befann sig ombord men det finns i nuläget inga uppgifter om att någon skadats.

– Ingen förväntar sig att något sådant här ska hända. Så vi ber för allas säkerhet, säger ett vittne till Fox News.

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