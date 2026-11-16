Alla vill leva längre – men friska år blir viktigare
Den moderna sjukvården blir allt bättre på att förlänga livet. Samtidigt växer frågan om hur mycket de extra åren är värda om hälsa sviktar. I USA lever människor i snitt till 79 å…
The Wall Street Journal
A Longer Life Isn’t Always a Better Life. So How Long Do You Really Want to Live?
For many people, quality of life in later years is…
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen