Centerns vägval • Omni förklarar
Alliansen 2.0 • ”Håll gränsen” • Tredje vägen – så avgörs C-striden
Centerpartiet slits itu inför avgörandet i regeringsbildningen. En falang drömmer om en ny allians, en annan vill till varje pris hålla gränsen mot SD.
Samtidigt försöker en tredje grupp hitta en nödutgång.
Här är de tre alternativen – och så avgörs Centerpartiets vägval inför statsministeromröstningen på måndag.
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