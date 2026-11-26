EU-parlamentarikern Abir Al-Sahlani (C), kaffekopp med Thorbjörn Fälldin från Muharrem Demiroks Instagram/Elisabeth Thand Ringqvist.

Centerpartiet slits itu inför avgörandet i regeringsbildningen. En falang drömmer om en ny allians, en annan vill till varje pris hålla gränsen mot SD.

Samtidigt försöker en tredje grupp hitta en nödutgång.

Här är de tre alternativen – och så avgörs Centerpartiets vägval inför statsministeromröstningen på måndag.