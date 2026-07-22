Alphabets delår bättre än väntat – utgifterna skenar
Googles moderbolag Alphabets vinst och omsättning ökade mer än väntat i det andra kvartalet.
Omsättningen ökade 24 procent till närmare 120 miljarder dollar. Det var första gången den översteg 100 miljarder dollar i ett andrakvartal.
De viktiga molnintäkterna rusade 82 procent, medan analytiker hade väntat sig en ökning med 64 procent.
Samtidigt fördubblades kapitalutgifterna i kvartalet till 44,9 miljarder dollar jämfört med samma kvartal i fjol. Det var mer än väntat, skriver CNBC. Just utgifter för investeringar har varit ett orosmoln för marknaden.
Aktien handlades skakigt i efterhandeln på Wall Street och var vid 22.40-tiden oförändrad.
Andra kvartalet
Vinst per aktie: 9,11 usd
Väntat (LSEG): 2,89 usd
2025: 2,31 usd
Omsättning: 119,8 mdr usd
Väntat (Infront): 116,9 mdr usd
2025: 96,43 mdr usd
Molnintäkter: 24,8 mdr usd
Väntat (Factset): 22,24 mdr usd
2025: 13,62 mdr usd