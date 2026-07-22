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Illustrationsbild. (Jeff Chiu / AP)
Rapportfloden

Alphabets delår bättre än väntat – utgifterna skenar

Av Andreas Victorzon
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Googles moderbolag Alphabets vinst och omsättning ökade mer än väntat i det andra kvartalet.

Omsättningen ökade 24 procent till närmare 120 miljarder dollar. Det var första gången den översteg 100 miljarder dollar i ett andrakvartal.

De viktiga molnintäkterna rusade 82 procent, medan analytiker hade väntat sig en ökning med 64 procent.

Samtidigt fördubblades kapitalutgifterna i kvartalet till 44,9 miljarder dollar jämfört med samma kvartal i fjol. Det var mer än väntat, skriver CNBC. Just utgifter för investeringar har varit ett orosmoln för marknaden.

Aktien handlades skakigt i efterhandeln på Wall Street och var vid 22.40-tiden oförändrad.

Andra kvartalet

Vinst per aktie: 9,11 usd
Väntat (LSEG): 2,89 usd
2025: 2,31 usd

Omsättning: 119,8 mdr usd
Väntat (Infront): 116,9 mdr usd
2025: 96,43 mdr usd

Molnintäkter: 24,8 mdr usd
Väntat (Factset): 22,24 mdr usd
2025: 13,62 mdr usd

Alphabets delår
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CNBC om delåret
CNBC

Inför rapporten

Alphabets Q2-rapport från 2025
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