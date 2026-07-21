Alphabets rapport kan utlösa ny AI-frossa

Förra veckans aktiehandel präglades av ny oro kring AI-investeringar. Framför allt var det oro kring ny kinesisk konkurrens från bolaget Moonshot och deras nya AI-modell Kimi K3.

De stora techbolagen har de senaste åren plöjt ner miljarder dollar på datacenter och AI-relaterad infrastruktur. Techbolagens delårsrapporter kommer nu ge en fingervisning om intresset kring fortsatta investeringar.

Skulle till exempel Alphabet, som släpper sin rapport 22 juli, flagga för minskade investeringar kan det utlösa kraftiga effekter på marknaden.

– Det finns mindre utrymme för missar på marknaden vid den här tidpunkten, säger Jack Herr, investmentanalytiker vid Guidestone Funds till Reuters.