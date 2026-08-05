Big Short-profilen om starka börsen: Risk för kraftigt ras
Michael Burry varnar för att den pågående börsuppgången kan sluta i ett kraftigt ras – i nivå med börskraschen 1987. Samtidigt fortsätter investeraren att satsa på fallande kurser i flera stora amerikanska bolag, trots att USA-börserna nyligen nått nya rekord.
– Jag står fast vid att vi kan vara nära en större topp och att ett ras i stil med det 1987 kan inträffa, skriver han i ett blogginlägg enligt CNBC.
Burry är mest känd för att ha förutspått bostadsbubblan inför finanskrisen 2008, som skildras i filmen ”The Big Short”.
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