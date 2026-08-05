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Michael Burry. Arkivbild. (Jim Spellman/WireImage)
Stämningen på börsen

Big Short-profilen om starka börsen: Risk för kraftigt ras

Av Jesper Karlsson
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Michael Burry varnar för att den pågående börsuppgången kan sluta i ett kraftigt ras – i nivå med börskraschen 1987. Samtidigt fortsätter investeraren att satsa på fallande kurser i flera stora amerikanska bolag, trots att USA-börserna nyligen nått nya rekord.

– Jag står fast vid att vi kan vara nära en större topp och att ett ras i stil med det 1987 kan inträffa, skriver han i ett blogginlägg enligt CNBC.

Burry är mest känd för att ha förutspått bostadsbubblan inför finanskrisen 2008, som skildras i filmen ”The Big Short”.

Burry har länge varit en högljudd skeptiker till AI-boomen
CNBC
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