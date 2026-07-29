ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Skärm i ett handlarrum i Seoul som visar börsutvecklingen för SK Hynix 29 juli. (Lee Jin-man /AP/TT / AP)
Stämningen på börsen

Sydkorea inför krisåtgärder för att tygla börskaoset

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Förtvivlan och frustration spred sig bland sydkoreanska småsparare när aktiekurserna återigen rasade på onsdagen. Det rapporterar Bloomberg.

Det sydkoreanska aktieindexet Kospi har rasat med 33 procent hittills under månaden.

I centrum för det hela står elektronikbolaget Samsung och chipjätten SK Hynix, vars aktiekurser rasat i sommar efter att de tidigare har rusat under vintern och våren.

Samsung har fallit nära 40 procent från toppen 18 juni och SK Hynix 47 procent från toppen 25 juni.

Finansminister Koo Yun-Cheol hade i dag kallat till ett krismöte som resulterade i restriktioner för handel med ETF:er med hävstång. Dessa har bidragit till att svängningarna på börsen har förstärkts.

Myndigheterna kommer även arbeta med att möjliggöra akuta marknadsstabiliserande åtgärder samt upprätthålla ”marknadsövervakning dygnet runt med högsta beredskap”, skriver nyhetsbyrån.

Koreanska aktier faller 16 procent på två dagar
Bloomberg  · Ofta betalvägg
SK Hynix stora tillväxtlyft räckte inte – aktien rasade
CNBC
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen