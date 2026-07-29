Sydkorea inför krisåtgärder för att tygla börskaoset

Skärm i ett handlarrum i Seoul som visar börsutvecklingen för SK Hynix 29 juli.

Förtvivlan och frustration spred sig bland sydkoreanska småsparare när aktiekurserna återigen rasade på onsdagen. Det rapporterar Bloomberg.

Det sydkoreanska aktieindexet Kospi har rasat med 33 procent hittills under månaden.

I centrum för det hela står elektronikbolaget Samsung och chipjätten SK Hynix, vars aktiekurser rasat i sommar efter att de tidigare har rusat under vintern och våren.

Samsung har fallit nära 40 procent från toppen 18 juni och SK Hynix 47 procent från toppen 25 juni.

Finansminister Koo Yun-Cheol hade i dag kallat till ett krismöte som resulterade i restriktioner för handel med ETF:er med hävstång. Dessa har bidragit till att svängningarna på börsen har förstärkts.

Myndigheterna kommer även arbeta med att möjliggöra akuta marknadsstabiliserande åtgärder samt upprätthålla ”marknadsövervakning dygnet runt med högsta beredskap”, skriver nyhetsbyrån.