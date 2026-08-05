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Nasdaq Stockholm, Stockholmsbörsen. (Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Stämningen på börsen

Experternas optimism: ”Kan överträffa förväntningarna”

Av Jesper Karlsson
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Experter ser fortsatt uppsida på börsen under andra halvåret 2026. Marknadsstrateger som DN pratat med pekar på stark vinsttillväxt, särskilt inom teknik och AI.

– Börsen kan överträffa förväntningarna, säger Danske Banks aktiestrateg Molly Guggenheimer till tidningen.

SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall och Handelsbanken Fonders förvaltare Tobias Tallberg delar den bedömningen. Båda ser fortsatt potential, även om de lyfter geopolitiken och konjunkturutvecklingen som viktiga osäkerhetsfaktorer.

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