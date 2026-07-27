Alpinåkaren Ebba Årsjös sommarprat är enkelt att tycka om

Alpinåkaren och paraidrottaren Ebba Årsjös sommarprat i P1 berör och är enkelt att tycka om, skriver recensenterna.

Det är som ”att lyssna på en flod av smultron och prästkragar”, tycker GP:s Jonathan Bengtsson. Han skriver att Årsjö lär oss om både mod och ångest när vi får följa med på resan till att bli en av Sveriges främsta idrottare.

DN:s Jens Littorin tror också att lyssnarna kan lära sig något av Årsjö.

”Vi skulle säkert alla må bra av att blotta våra brister lite oftare.”

Expressens Albin Julin skriver att Årsjö ständigt är närvarande i sättet hon berättar och att historien är skickligt sammansatt.

”Det avslutande tacket till familjemedlemmarna, som många sommarpratare pliktskyldigt skjuter in, blir ett välförtjänt emotionellt klimax.”