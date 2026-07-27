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Ebba Årsjö. (Mattias Ahlm)
Sommarpratarna

Alpinåkaren Ebba Årsjös sommarprat är enkelt att tycka om

Av Hannah Gustafsson
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Alpinåkaren och paraidrottaren Ebba Årsjös sommarprat i P1 berör och är enkelt att tycka om, skriver recensenterna.

Det är som ”att lyssna på en flod av smultron och prästkragar”, tycker GP:s Jonathan Bengtsson. Han skriver att Årsjö lär oss om både mod och ångest när vi får följa med på resan till att bli en av Sveriges främsta idrottare.

DN:s Jens Littorin tror också att lyssnarna kan lära sig något av Årsjö.

”Vi skulle säkert alla må bra av att blotta våra brister lite oftare.”

Expressens Albin Julin skriver att Årsjö ständigt är närvarande i sättet hon berättar och att historien är skickligt sammansatt.

”Det avslutande tacket till familjemedlemmarna, som många sommarpratare pliktskyldigt skjuter in, blir ett välförtjänt emotionellt klimax.”

Albin Julin: Det rivalerna gör mot henne chockar mig
recension · Expressen
Jens Littorin: Ebba Årsjö blev kärleksbombad när hon visade upp ”Lilleben”
recension · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Jonathan Bengtsson: Ebba Årsjös sommarprat är en flod av smultron
recension · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Hör hela sommarpratet från Ebba Årsjö
radio+text · Sveriges Radio
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SommarpratarnaEbba Årsjö