Alexandra Polivanova och Ebba Witt-Brattström. (Sveriges Radio)

Sommarprat som stack ut: Mörk familjehemlighet och rysk ”Pettson och Findus”

En tydlig tematik genomsyrar veckans sommarprat – de handlar om identitet, ursprung och hur historien formar människan. En svensk professor blir censurerad i Trumps USA, Ebba Witt-Brattström avslöjar en mörk familjehemlighet och för en rysk människorättskämpe har ”Pettson och Findus” fått en oväntat stor betydelse.

Full pott när författaren pratar om ”rejäla rövar”

Filosofen Martin Peterson. (Sveriges Radio)

Censurerad professor gör inte sig själv till hjälte i Trumps USA

Den svenska filosofiprofessorn Martin Peterson censureras när han undervisar i USA. Med den utgångspunkten inleds hans sommarpratsdebut. Petersons undervisning blev ett ämne för världspressen när han stoppades från att prata om Platons ”Gästabudet” på ett universitet i Texas. Anledningen var att ledningen ansåg att verket skildrade homosexuella relationer. Beslutet ledde också till massiva protester på campus. ”Peterson ger en skrämmande inblick bakom kulisserna på ett av världens mest ansedda och resursstarka universitet (Texas A&M förfogar bland annat över en egen flygplats)”, skriver Albin Julin i Expressen. Han tycker också att det är fint att Peterson inte gör sig själv till hjälten i berättelsen. Av tidningen får programmet fem av fem getingar. I DN skriver Linus Larsson att de största USA-kritikerna däremot kan bli besvikna. ”Efter allt bränsle till USA-hatarbrasan känns det friskt att Martin Peterson också hyllar USA och häcklar Sverige en smula.”

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Linus Larsson: Martin Petersons berättelse om censuren av Platon är svindlande recension · Dagens Nyheter · Ofta betalvägg

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Alexandra Polivanova (Forum för levande historia)

Anekdoten om ”Pettson och Findus” får kritikerna att mjukna

Alexandra Polivanova är en rysk människorättsaktivist, översättare och historiker, född i Moskva. Där är hon inte längre bosatt eftersom den ryska staten stämplat henne som ”utländsk agent” på grund av sitt arbete med människorättsorganisationen Memorial Ryssland. Gruppen mottog Nobels fredspris 2022. Intressant för den svenska publiken är också att Polivanova arbetat med att översätta svensk barnlitteratur. Från det arbetet bjuder hon på en anekdot som får kultursidornas kritiker att fascineras. Vid en husrannsakan upptäckte en säkerhetspolis att hon översatt en populär svensk bokserie till ryska. ”När han hittade ett avtal om att Polivanova översatt de svenska barnböckerna Pettson och Findus utbrast han att han älskar dem”, skriver DN:s Michael Winiarski. Han konstaterar att alla ”Putinkramare” bör lyssna på sommarprogrammet. GP:s Jonathan Bengtsson skriver att sommarpratet kan uppfattas som tråkigt, men menar att Polivanovas radioinsats är en samhällsgärning. ”Lyssna på Alexandra Polivanova, var tacksam över ditt liv, försök att förstå den ryska statsmaktens väsen”, skriver han.

Jonathan Bengtsson: Hennes sommarprat får mitt nervsystem att kollapsa Göteborgs-Posten · Ofta betalvägg

Michael Winiarski: Vad som inte får sägas om terrorn i Sovjet påverkar dagens Ryssland Dagens Nyheter · Ofta betalvägg

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Ebba Witt-Brattström, litteraturvetare och professor (Claudio Bresciani/TT)

Sympatisk Witt-Brattström berättar om flykten till Sverige

Det har gått 30 år sedan litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström sommarpratade. Den här gången vill hon göra upp med sin bakgrund. Witt-Brattström kom till Sverige under efterkrigstiden, som dotter till föräldrar från Tyskland och Estland. ”Hon bjuder på ett program som sannerligen får sägas ligga i tiden. Det handlar nämligen om att försöka bli svensk”, skriver Expressens gästkritiker Theo Vareman, som menar att programmets mest spännande punkt är att modern tidigare varit gift med en SS-soldat. Till Varemans förtvivlan stannar hon inte särskilt länge vid den historien. Både GP och DN konstaterar däremot att det är en mjukare Ebba Witt-Brattström som möter lyssnarna än vad man är van vid. ”Jag trodde inte att det skulle bli så här, men Ebba Witt-Brattströms sommarprogram träffar mig rakt i veka livet”, skriver Jenny Högström i GP och slår fast att hon blir golvad av programmet. ”Det är ärligt, uppriktigt och djupt sympatiskt”, står det i Johanna Käcks DN-recension.

Johanna Käck: Ebba Witt-Brattström hemsöks av minnen som inte är hennes egna Dagens Nyheter · Ofta betalvägg

Jenny Högström: Påminnelse om hur vår historia och våra släktingar talar genom oss Göteborgs-Posten · Ofta betalvägg

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Så var resten av sommarpratsveckan

Nästa veckas sommarpratare i P1 Måndag 3 aug: David Wiberg, skådespelare, författare, komiker

Tisdag 4 aug: Elham Rostami, neurokirurg

Onsdag 5 aug: Pelle Larsson, basketspelare (Miami Heat, NBA)

Torsdag 6 aug: Eva von Bahr och Love Larsson, maskörer, sminkörer

Fredag 7 aug: Alexander Ekman, koreograf, konstnär

Lördag 8 aug: Linda Lampenius, violinist

Söndag 9 aug: Åsne Seierstad, journalist, författare