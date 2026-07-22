Krönikor: SR borde gjort mer för folkets sommarpratare

Det finns ingen brist på spännande innehåll när brandmannen Robin Larmérus sommarpratar i P1 i dag. Men DN:s Johan Croneman tycker att Sveriges Radios produktion är ”illa skött” och att Larmérus förtjänar bättre.

”Det närmast naiva musikvalet faller tungt och långt bortom hans dramatiska historier – det spär bara ut, förtunnar och förringar innehållet”, skriver han.

GP:s Carl Petersson Moberg tycker att det är självklart varför han blev lyssnarnas sommarvärd – hans otroliga historier.

”Larmérus är en skicklig berättare och pulsen höjs när han återger minnet av att bryta sig in i ett hem och mötas av en kvinna med hjärtstopp.”

Även Expressens Albin Julin ger Larmérus höga betyg, men tycker att han borde skippa de allmänna formuleringarna om sensmoral.

”För när Larmérus återger sina intryck från livet i militären, på utryckningar, i flyglarmens Ukraina – då gör han det så detaljrikt att de nästan läcker över i lyssnarens egna sinnen. Och det säger faktiskt mycket mer.”