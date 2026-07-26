Sommarpraten som stack ut: ”Efter tio sekunder vill nog många stänga av”
Veckans sommarprat bjuder både på konstnärsinsikter, påståenden om Carl von Linnés bankpreferenser och ärlighet om känslorna efter en destruktiv kärleksrelation. Dessutom finns det risk för att ett ord får P1-publiken att stänga av radion redan efter tio sekunder.
Risk att publiken stänger av radion efter tio sekunder
Sara-Vide Ericson är en svensk konstnär från Hälsingland och en av Sveriges mest uppmärksammade samtida målare. Hon är främst känd för sina stora figurativa oljemålningar, och i veckan debuterade hon även som sommarpratare.
Recensenterna lovordar programmet och hyllar Ericson för att bjuda på ett avsnitt som är allt annat än tråkigt.
”Det går tio sekunder innan Sara-Vide Ericson säger ’knulla’. En del av P1-publiken kommer säkert att stänga av redan här, men jag ber er. Gör inte det”, skriver Expressens Albin Julin och utdelar fem av fem getingar.
Sommarpratet fortsätter sedan i ett rasande tempo med utgångspunkt i Sara-Vide Ericsons konstnärskap. DN:s Gabriel Zetterström anser att hon gör något helt nytt av sina en och en halv timme.
”Segmentet som inleds med ’När jag knivhotade min mamma för att försvara någon jag brydde mig om’ lär skaka om en del semestersåsiga lyssnare”, fortsätter Zetterström.
Maria Sids sommarprat blir aldrig självcentrerat
Skådespelaren och teaterchefen Maria Sid ägnar förväntat stora delar av sitt program om att prata om konst och skådespeleri. Men det är först när hon kommer till delarna som handlar om en destruktiv kärleksrelation som programmet verkligen brinner till, tycker flera recensenter.
”Och som det teaterproffs hon är sveper hon över berättelsen om sitt liv med van örnblick och gör effektiva nedslag på rätt platser”, skriver DN:s Samuel Levander.
Även om sommarpratet handlar om Maria Sid och hennes upplevelser från barndomen till chef över Stockholms stadsteater tycker GP:s Nina Morby att det aldrig blir självcentrerat.
”Snarare får hon berättelserna om sig själv att framstå som allmänmänskliga. Hon är en sympatisk och skicklig berättare, från början till slut.”
Uppfriskande om Trump men den djupaste krisen uteblir
Det är andra gången finansmannen och entreprenören Sven Hagströmer sommarpratar. Den här gången blir det ingen klassisk uppväxtberättelse om vägen till framgång. I stället bjuder Hagströmers program på spridda skurar.
Expressens Albin Julin tycker att delar av programmet känns som förtäckt reklam, bland annat när Hagströmer påstår att Carl von Linné hade uppskattat banken Avanza – en bank som Hagströmer varit med och grundat och där han dessutom är ordförande.
”Obegripligt, tänker jag först. Hur kan Sveriges Radio släppa igenom en så uppenbar reklamkupp?”, undrar Julin.
DN:s Jonas Fröberg tycker att det är uppfriskande att miljardären Hagströmer vågar svinga vilt mot Trump. Däremot saknar han en redogörelse för krisen och rättsprocesserna kring HQ Bank på 2010-talet, där Hagströmer då var styrelseordförande.
”Vad lärde han sig då – om livet? Hur tar man sig ur en sådan kris? Det finns få jag hellre hade lyssnat på om det än Sven Hagströmer”, skriver Fröberg.
Så var resten av sommarpratsveckan
Nästa veckas sommarpratare i P1
Måndag 27 juli: Ebba Årsjö, paraidrottare, alpin skidåkare
Tisdag 28 juli: Andreas T Olsson, skådespelare, dramatiker
Onsdag 29 juli: Martin Peterson, professor i filosofi
Torsdag 30 juli: Alexandra Polivanova, mottagare av Nobels fredspris
Fredag 31 juli: Elin Rombo, operasångerska
Lördag 1 augusti: Kristoffer Leandoer, författare, översättare
Söndag 2 augusti: Ebba Witt-Brattström, författare, litteraturprofessor