Sommarpraten som stack ut: ”Efter tio sekunder vill nog många stänga av”

Veckans sommarprat bjuder både på konstnärsinsikter, påståenden om Carl von Linnés bankpreferenser och ärlighet om känslorna efter en destruktiv kärleksrelation. Dessutom finns det risk för att ett ord får P1-publiken att stänga av radion redan efter tio sekunder.

Sara-Vide Ericson är en svensk konstnär från Hälsingland och en av Sveriges mest uppmärksammade samtida målare. Hon är främst känd för sina stora figurativa oljemålningar, och i veckan debuterade hon även som sommarpratare.

Recensenterna lovordar programmet och hyllar Ericson för att bjuda på ett avsnitt som är allt annat än tråkigt.

”Det går tio sekunder innan Sara-Vide Ericson säger ’knulla’. En del av P1-publiken kommer säkert att stänga av redan här, men jag ber er. Gör inte det”, skriver Expressens Albin Julin och utdelar fem av fem getingar.

Sommarpratet fortsätter sedan i ett rasande tempo med utgångspunkt i Sara-Vide Ericsons konstnärskap. DN:s Gabriel Zetterström anser att hon gör något helt nytt av sina en och en halv timme.

”Segmentet som inleds med ’När jag knivhotade min mamma för att försvara någon jag brydde mig om’ lär skaka om en del semestersåsiga lyssnare”, fortsätter Zetterström.