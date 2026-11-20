Alvar Myhlback i träning under gårdagen inför Sverigepremiären i längdskidor i Bruksvallarna.

Alvar Myhlback missade fredagens skidpremiär i Bruksvallarna på grund av sjukdom.

”Inte drömmen att vakna upp med ond hals på första tävlingsdagen för säsongen”, skriver 20-åringen på Instagram.

Hans pappa Petter Myhlback säger till Expressen att det rör sig om en vanlig förkylning. Han räknar dock med att sonen missar hela tävlingshelgen.

Även förra säsongens premiär blev en besvikelse för Myhlback. Då diskades han efter en tjuvstart i sprintsemifinalen i Gällivare.