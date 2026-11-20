Jonna Sundling var överlägset snabbast i sprintkvalet vid längdpremiären i Bruksvallarna på fredagen. Hon gick i mål på tiden 3.46,45, en och en halv sekund före Linn Svahn. Trea blev Maja Dahlqvist.

Sundling lämnade landslaget i våras och tränar på egen hand inför hemma-VM i Falun nästa år.

På herrsidan gick Calle Halfvarsson, som också tränar privat, vidare. Han var dock inte särskilt nöjd med sin prestation.

– Riktigt dåligt. Det är ovant också. Jag vet inte, jag fick inte riktigt fast grejerna. Jag stod still uppför, säger han till Expressen.