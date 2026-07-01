Amerikansk helikopter har störtat i Arabiska havet

En amerikansk räddningshelikopter av typen MH-60S Seahawk har störtat i Arabiska havet, rapporterar The Hill.

En person ur besättningen saknas efter olyckan, som inträffade under morgontimmarna.

Helikoptern var stationerad på hangarfartyget George H.W. Bush, ett av de fartyg som använts av USA i Irankriget.

Orsaken till olyckan är ännu okänd.