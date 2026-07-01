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En amerikansk MH-60 Seahawk. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Utrikes

Amerikansk helikopter har störtat i Arabiska havet

Av Adam Lindh
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En amerikansk räddningshelikopter av typen MH-60S Seahawk har störtat i Arabiska havet, rapporterar The Hill.

En person ur besättningen saknas efter olyckan, som inträffade under morgontimmarna.

Helikoptern var stationerad på hangarfartyget George H.W. Bush, ett av de fartyg som använts av USA i Irankriget.

Orsaken till olyckan är ännu okänd.

Tre ur besättningen klarade sig utan allvarliga skador
thehill.com
En sökinsats pågår efter den saknade besättningsmedlemen
CBS News
Marinen: Inget indikerar på att den ska ha skjutits ned
nypost.com
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