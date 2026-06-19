Amerikansk stjärnproducent har hittats död i sitt hem
Den amerikanska stjärnproducent Brytavious Lakeith Chambers, mer känd som Tay Keith, har hittats död i sitt hem, skriver CNN.
Keith har de senaste åren producerat ett flertal hits inom hiphop och rnb. Bland annat var han med och producerade Travis Scotts låt ”Sicko mode” från 2018, något han blev Grammis-nominerad för. Han har även producerat musik för Drake och Eminem.
Det är oklart vad som ligger bakom dödsorsaken. Keith blev 29 år gammal.
bakgrund
Tay Keith
Wikipedia (en)
Brytavious Lakeith Chambers (September 20, 1996 – June 18, 2026), known professionally as Tay Keith, was an American record producer. He was best known for having co-produced Travis Scott's 2018 single "Sicko Mode", which peaked atop the Billboard Hot 100, as well as Drake's "Nonstop", BlocBoy JB's "Look Alive", and Eminem's "Not Alike" which peaked at numbers two, five, and twenty-four on the chart, respectively. His 2023 single "Pound Town 2" (with Sexyy Red, featuring Nicki Minaj) marked his first entry on the chart as a lead artist. On December 15, 2018, Tay Keith earned his bachelor's degree from Middle Tennessee State University (MTSU) in Murfreesboro, Tennessee. He was nominated for Best Rap Song for his work on "Sicko Mode" at the 61st Annual Grammy Awards. He was signed to a publishing deal with Warner Chappell Music and was a BMI member.
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