Amerikansk stjärnproducent har hittats död i sitt hem

Den amerikanska stjärnproducent Brytavious Lakeith Chambers, mer känd som Tay Keith, har hittats död i sitt hem, skriver CNN.

Keith har de senaste åren producerat ett flertal hits inom hiphop och rnb. Bland annat var han med och producerade Travis Scotts låt ”Sicko mode” från 2018, något han blev Grammis-nominerad för. Han har även producerat musik för Drake och Eminem.

Det är oklart vad som ligger bakom dödsorsaken. Keith blev 29 år gammal.