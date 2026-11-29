Varningarna om AI • Omni förklarar
Amodeis ”sekt” – här är rötterna till AI:s domedagskultur
AI-jätten Anthropic har en närmast sektliknande företagskultur, enligt en ny granskning av Washington Post.
Men varifrån kommer egentligen idéerna om att AI kan utplåna mänskligheten?
Och hur gick det till när en liten grupp udda domedagsprofeter i Silicon Valley fick inflytande över några av världens mäktigaste AI-bolag?
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