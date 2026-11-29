Dario Amodei, grundare och vd för Anthropic, bredvid sin syster Daniela Amodei.

AI-jätten Anthropic har en närmast sektliknande företagskultur, enligt en ny granskning av Washington Post.

Men varifrån kommer egentligen idéerna om att AI kan utplåna mänskligheten?

Och hur gick det till när en liten grupp udda domedagsprofeter i Silicon Valley fick inflytande över några av världens mäktigaste AI-bolag?