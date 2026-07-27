Analytiker: ”Högre boräntor ligger i korten”

Räntan på bolån med rörlig ränta har sjunkit under några månader. Men det finns mycket som talar för att den perioden nu är över, skriver DI:s Viktor Munkhammar i en analys.

Räntan på ett nytecknat bolån med rörlig ränta - upp till tre månaders löptid - var i juni 2,75 procent, enligt SCB. I maj var motsvarande ränta 2,78 procent och i april 2,81 procent.

Anledningen till att räntan med stor sannolikhet har bottnat för denna gång, enligt Munkhammar, går att finna i den allmänna ränteuppgången och hur det påverkar bankernas finansieringskostnader.

För att finansiera bostadslånen som bankerna beviljar hushållen lånar de upp pengar via bostadsobligationer. Räntan femåriga bostadsobligationer har stigit från under 2,8 procent till runt 3,2 procent den senaste månaden.