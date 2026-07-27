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Ett villaområde i Bro. Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska räntorna

Analytiker: ”Högre boräntor ligger i korten”

Av Magnus Eriksson
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Räntan på bolån med rörlig ränta har sjunkit under några månader. Men det finns mycket som talar för att den perioden nu är över, skriver DI:s Viktor Munkhammar i en analys.

Räntan på ett nytecknat bolån med rörlig ränta - upp till tre månaders löptid - var i juni 2,75 procent, enligt SCB. I maj var motsvarande ränta 2,78 procent och i april 2,81 procent.

Anledningen till att räntan med stor sannolikhet har bottnat för denna gång, enligt Munkhammar, går att finna i den allmänna ränteuppgången och hur det påverkar bankernas finansieringskostnader.

För att finansiera bostadslånen som bankerna beviljar hushållen lånar de upp pengar via bostadsobligationer. Räntan femåriga bostadsobligationer har stigit från under 2,8 procent till runt 3,2 procent den senaste månaden.

SCB: Så har bolåneräntan utvecklats
www.scb.se
Munkhammar: ”Räntan på säkerställda obligationer har stigit markant”
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