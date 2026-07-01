Thedéens varning: För tidigt att blåsa faran över

Oljepriset har fallit tillbaka och närmat sig nivåerna före kriget i Iran. Men Riksbankschefen Erik Thedéen är inte beredd att revidera räntebanan efter några dagar med lägre oljepriser, säger han till DI.



Det lägre oljepriset vägdes redan in vid det senaste räntebeslutet. Samtidigt varnar Thedéen för att flera månaders höga oljepriser kan få fördröjda effekter på inflationen, exempelvis på konstgödsel och i nästa led livsmedelspriserna.



– Man ska vara lite försiktig med att säga att det här är över, säger han.