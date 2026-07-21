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Infart till Bolidens gruva i Garpenberg. (Helena Landstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Analytiker om Boliden: ”Ingen anledning till panik”

Av Magnus Eriksson
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Trots att gruvjätten Bolidens kvartalsrapport inte tas emot väl i dag finns det ändå ljuspunkter. Det är analytiker överens om.

Ulf Petersson på DI lyfter fram att produktionen i gruvan i Garpenberg inte spås påverkas så mycket som befarat av jordskalvet som stoppade produktionen i mars i år.

Ture Wester på EFN menar att man inte ska stirra för mycket på kvartalssiffror när det gäller Boliden, då bolaget är volatilt till sin natur. Dagens rapport är ingen anledning till panik, utan kanske till och med tvärtom, menar han.

”Det är snarare ett köpläge för den som vågar se bortom de närmaste kvartalen, eller ännu bättre, bortom de närmaste åren”, skriver Wester på EFN.

Ture Wester: ”Zooma ut grafen och köp aktien”
efn.se
Ulf Petersson: ”Liten ljuspunkt skymtas för Boliden efter raset”
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