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Stämningen på börsen

Analytiker: ”Orderfest” varslar om goda tider

Av Magnus Eriksson
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Varken vinsterna eller intäkterna förväntas slå rekord för storbolagen på Stockholmsbörsen detta kvartal, skriver DI:s analytiker Mikael Vilenius. Däremot gör orderingången det.

Totalt steg orderingången för de 27 bolagen som ingår i OMXS30, och som hittills har rapporterat, med 33 procent, till 432 miljarder kronor. Ett nytt rekord som bådar gott, enligt Vilenius.

”Sammantaget så förstärker orderfesten bilden av att bättre tider är på väg”, skriver han.

EFN:s analytiker Martin Blomgren drog i fredags också slutsatsen att efterfrågan inom industrin stack ut positivt under rapportperioden. Det viktigaste för bolagen är att ha exponering mot datacenter eller försvar.

Bolagen där orderingången steg mest, enligt DI:s sammanställning, var Munters, Saab och Mycronic.

Mikael Vilenius: ”Historiens bästa kvartal – nu kan festen börja”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
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