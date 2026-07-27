Andrew Yang: Viskas om att Harris ställer upp i valet

Toppdemokraten Kamala Harris håller på att göra sig redo för att ställa upp i presidentvalet 2028. I alla fall om man ska tro den tidigare partikamraten Andrew Yang, som själv försökte bli Demokraternas kandidat i valet 2020.

”Har hört att Kamala Harris team säger till folk i Kalifornien att hon förbereder sig för att ställa upp i presidentvalet igen 2028”, skriver Yang på X, utan att utveckla.

Även Yang har öppnat för att göra ett nytt försök i valet 2028, nu som oberoende kandidat, skriver Fox.