Andrew Yang: Viskas om att Harris ställer upp i valet
Toppdemokraten Kamala Harris håller på att göra sig redo för att ställa upp i presidentvalet 2028. I alla fall om man ska tro den tidigare partikamraten Andrew Yang, som själv försökte bli Demokraternas kandidat i valet 2020.
”Har hört att Kamala Harris team säger till folk i Kalifornien att hon förbereder sig för att ställa upp i presidentvalet igen 2028”, skriver Yang på X, utan att utveckla.
Även Yang har öppnat för att göra ett nytt försök i valet 2028, nu som oberoende kandidat, skriver Fox.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen