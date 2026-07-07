En boaorm har hittats i en stängd låda med lufthål ute i skogen i Mjölby. Det rapporterar TT.

Mannen som hittade ormen lämnade in den till polisen, som efter visst huvudbry lämnade den vidare till Länsstyrelsen, som har ansvaret för att ta hand om övergivna djur.

I förra veckan hittades en liknande orm utan låda i Linköping, skriver Corren. Den ringlade i väg och har inte synts till sedan dess.

Att släppa ut främmande ormar i naturen är ett brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri, skriver polisen på sin hemsida.

Boaormar lever naturligt på stora delar av södra halvklotet. De har inget gift, utan kramar ihjäl sina byten.