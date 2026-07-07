Ännu en boaorm hittad – fast i stängd låda
En boaorm har hittats i en stängd låda med lufthål ute i skogen i Mjölby. Det rapporterar TT.
Mannen som hittade ormen lämnade in den till polisen, som efter visst huvudbry lämnade den vidare till Länsstyrelsen, som har ansvaret för att ta hand om övergivna djur.
I förra veckan hittades en liknande orm utan låda i Linköping, skriver Corren. Den ringlade i väg och har inte synts till sedan dess.
Att släppa ut främmande ormar i naturen är ett brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri, skriver polisen på sin hemsida.
Boaormar lever naturligt på stora delar av södra halvklotet. De har inget gift, utan kramar ihjäl sina byten.
bakgrund
Boaormar
Wikipedia (sv)
Boaormarna (Boidae) är en familj av ormar. Arterna är inte giftiga, utan kramar ihjäl sina byten. De är medelstora till mycket stora ormar, och honorna är vanligen större än hanarna. Om en boaorm känner sig hotad väser de ljudligt och/eller hugger mot angriparen. De förlitar sig dock på sitt kamouflage i första hand. Det naturliga utbredningsområdet är Central- och Sydamerika samt Afrika, Sydostasien och Salomonöarna. Boaormarna har två funktionala lungflyglar. Ibland finns rudimentära rester av bäckenet kvar.
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