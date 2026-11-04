Arbetsförmedlingens omorganisation den 1 mars i år skulle göra arbetet mer effektivt och rättssäkert. Men nu slår anställda larm om precis tvärtom, skriver TV4 Nyheterna.

”Carina” berättar att människor bollas mellan handläggare och att arbetssökande tappat utbildningsplatser. Nyanställda förväntas ta beslut om ersättning utan utbildning, vilket gör att de som har rätt till ersättning ändå nekas.

– Under mina femton år så är det här det värsta jag varit med om. Jag har alltid sett framåt och sett en ljusning, men här ser jag inte det, säger ”Carina”.

Arbetsförmedlingen uppger för kanalen att man tar kritiken på allvar, men har inte fått uppgifter om att det skett felaktiga beslut om ersättning.