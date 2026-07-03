Arbetsförmedlingen hade annons om ”vuxensamtal”

I en jobbannons på Arbetsförmedlingens hemsida söktes telefonvärdinnor för ”personliga vuxensamtal i en avslappnad och fantasifull miljö”, skriver Göteborgs-Posten.

När tidningens reporter ringer företagets nummer visar det sig vara en sexlinje.

– Vi kan ju inte ha en statlig myndighet som underlättar för sexindustrin, säger Susannah Sjöberg, generalsekreterare för Sveriges kvinnoorganisationer.

Annonsen har tagits bort efter att GP ställt frågor till Arbetsförmedlingen.