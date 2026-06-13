Antalet flyktingar minskar för första gången på tio år
Antalet människor som var på flykt i världen minskade med tre procent under 2025, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.
– Det är 1,2 miljoner färre flyktingar än året innan, och den måttliga minskningen är glädjande nyheter, säger UNHCR:s högsta chef Barham Salih under en pressträff.
Minskningen innebär att det totala antalet flyktingar i hela världen landade på 41,6 miljoner. Av dem står 6 miljoner under FN-organet UNRWA:s mandat, som arbetar specifikt med palestinska flyktingar.
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