Antalet flyktingar minskar för första gången på tio år

Antalet flyktingar i världen minskade under 2025, enligt UNHCR.

Antalet människor som var på flykt i världen minskade med tre procent under 2025, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Det är 1,2 miljoner färre flyktingar än året innan, och den måttliga minskningen är glädjande nyheter, säger UNHCR:s högsta chef Barham Salih under en pressträff.

Minskningen innebär att det totala antalet flyktingar i hela världen landade på 41,6 miljoner. Av dem står 6 miljoner under FN-organet UNRWA:s mandat, som arbetar specifikt med palestinska flyktingar.