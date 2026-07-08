Apple i mångmiljardavtal med Broadcom

Till vänster: Broadcoms vd Hock Tan. Till höger: Apples vd Tim Cook.

Värdet på det nya samarbetsavtalet mellan halvledarbolaget Broadcom och Iphone-tillverkaren Apple väntas överstiga 30 miljarder dollar, motsvarande 290 miljarder kronor. Det skriver Bloomberg.

Avtalet väntas leda till att mer än 15 miljarder chip tillverkas i USA och bidra till att hundratals jobb skapas i landet.

Bolagens samarbetsavtal, som gäller utveckling och leverans av specialanpassade chip, ska sträcka sig fram till 2031. Broadcom har varit en underleverantör till Apple under många år.

Avtalet är en del av ett tidigare publicerat åtagande där Apple lovat att investera 600 miljarder dollar i USA. Apples vd Tim Cook presenterade den överenskommelsen tillsammans med Donald Trump i Vita huset i fjol.