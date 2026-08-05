Googles AI-guru slutar efter 27 år – aktien backar

Googles AI-stjärna Jeff Dean lämnar sin post som forskningschef efter 27 år på bolaget. Dean, som står bakom några av Googles största tekniska genombrott, ska starta eget tillsammans med kollegan Sanjay Ghemawat.

”Jeff och Sanjay har drivit några av våra viktigaste tekniska framsteg, från vår tidiga sökmotor till de neurala nätverk som var med och startade den moderna AI-eran”, skriver Googles vd Sundar Pichai i en bloggpost.

Avhoppet leder till en omstrukturering i toppskiktet för bolagets AI-satsningar. Googles ägarbolag Alphabet backar 4 procent efter nyheten.